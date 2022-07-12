Ще один держорган: в Україні створять Службу захисту критичної інфраструктури

Липень, 12 в 18:37

12 липня на черговому засіданні Уряду було ухвалено постанову Кабінету міністрів України Про утворення державної служби захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

– Правовими підставами для розроблення проєкту даної постанови є вимоги Закону України Про критичну інфраструктуру. Новостворений центральний орган виконавчої влади матиме спеціальний статус, діяльність якого буде спрямовуватися та координуватися Кабінетом міністрів України. Він буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості, – написав він у Telegram.

За словами Немчінова, така служба потрібна для створення, впровадження, розвитку та забезпечення функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури України. До неї належать об’єкти або системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

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Джерело: Олег Немчінов