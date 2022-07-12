Экспорт зерна: Украина и Турция обсудят навигацию в Черном море
Завтра, 13 июля, в Стамбуле состоятся переговоры украинской и турецкой сторон относительно навигации в Черном море. После них пройдут расширенные переговоры с участием ООН и РФ.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, разблокирование украинских портов является ключевой составляющей глобальной продовольственной безопасности. Открыть выходы из портов необходимо как можно скорее.
— Мы считаем, что вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, — написал глава ОПУ.
Он считает, что сильные позиции наших военных в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что важно для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности.
Это позволит восстановить экспорт зерна и обеспечить мировую продовольственную безопасность.
В Стамбуле после переговоров Украины и Турции пройдет раунд с участием России и представителей ООН. Стороны обсудят функционирование морских коридоров для экспорта зерна.
Ермак пообещал позже рассказать более подробно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна.