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Факты / Украина

Экспорт зерна: Украина и Турция обсудят навигацию в Черном море

Марта Бондаренко, редактор ленты
Одеський порт
Фото: Depositphotos

Завтра, 13 июля, в Стамбуле состоятся переговоры украинской и турецкой сторон относительно навигации в Черном море. После них пройдут расширенные переговоры с участием ООН и РФ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, разблокирование украинских портов является ключевой составляющей глобальной продовольственной безопасности. Открыть выходы из портов необходимо как можно скорее.

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— Мы считаем, что вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, — написал глава ОПУ.

Он считает, что сильные позиции наших военных в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что важно для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности.

Это позволит восстановить экспорт зерна и обеспечить мировую продовольственную безопасность.

В Стамбуле после переговоров Украины и Турции пройдет раунд с участием России и представителей ООН. Стороны обсудят функционирование морских коридоров для экспорта зерна.

Ермак пообещал позже рассказать более подробно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна.

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