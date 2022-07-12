Липень, 12 в 20:35

Війна з терористкою Росією стала величезним випробуванням для українських аграріїв.

Спочатку посівну доводилося проводити під ракетними ударами, впритул до бойових дій, на замінованих полях. Потім проблеми з пальним. І найбільша – вже 5-й місяць аграрії не можуть експортувати врожай у звичних об’ємах.

Росія заблокувала всі наші морські порти, якими ми вивозили продовольство на продаж. І альтернативних шляхів, як транспортувати наші великі об’єми, просто немає. Зараз експорт більш-менш налагодили – через річкові порти, залізницю та автомобільний транспорт.

Зараз дивляться

За червень вдалося вивезти 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних. І це вже величезний успіх, бо у березні ми транспортували за кордон лише 200 тис. тонн.

До повномасштабної війни морем ми вивозили 5 млн тонн щомісяця. І надолужити ці цифри без розблокування Росією портів ми ніяк не зможемо.

Навіщо вивозити

Нам би себе прогодувати – так в перші дні війни подумали і наші урядовці, заборонили експорт вівса, проса, жита, цукру, обмежили ліцензуванням експорт пшениці, кукурудзи та олії. Але згодом уряд рішення почав скасовувати, експорт згаданого продовольства дозволили.

А все тому, що у нас надлишок цих культур – Україна в рази більше вирощує, ніж споживає на внутрішньому ринку.

За даними Української зернової асоціації, цьогоріч навіть попри те, що багато гектарів полів ми не засіяли, зможемо зібрати близько 69,4 млн тонн зернових та олійних культур. При цьому, внутрішній ринок України споживає десь 30 млн тонн щороку.

– Врожай пшениці в Україні цього року можемо очікувати на рівні 20,8 млн тонн, попри суттєво нижчий показник, ніж минулого року (33 млн тонн). Проте цей обсяг втричі більший, аніж Україна споживає пшениці на рік. При цьому перехідні запаси пшениці минулого врожаю становлять більше 10 млн тонн, – заспокоюють громадян в Українській зерновій асоціації.

Надлишок нам і потрібно експортувати, адже це валюта до держбюджету та заробіток українських аграріїв, які теж зі свого боку сплачують податки та забезпечують тисячі робочих місць.

Торік валютна виручка від експорту тільки зерна сягнула $12,5 млрд, до країн-партнерів ми відвантажили 51,2 млн тонн. Нині через заблоковані Росією порти наша держава та фермери втрачають ці гроші.

Досі ми не встигли вивезти минулорічний врожай – на елеваторах та у сховищах лежать понад 20 млн тонн сільськогосподарської продукції, які були передбачені для експорту. Інфраструктури для тривалого зберігання у нас немає. Тож це зерно може просто згнити.

А зараз аграрії вже почали активно збирати новий врожай – і куди ж його подіти, коли елеватори заповнені старим.

– Коли врожай є, але продати його не можна, аграрії банкрутуватимуть і не зможуть засіяти поля наступного року. У цьому випадку Україна втратить доходи від експорту зерна, надходження до бюджету та отримає значне падіння економіки. Сьогодні вітчизняні аграрії вже вимушені продавати зерно у збиток – з дисконтом понад 50% собівартості, – наголошує Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації.

Як експортуємо без виходів до моря

Зараз Україна задіяла три шляхи – річковий транспорт через порти на Дунаї, який взяв на себе третину перевезень, залізниця, яка нині перевозить половину агропродукції, та автомобільний транспорт.

Шляхи, які раніше були мало залучені в експорті таких об’ємів, зараз використовують на повну, і вони перевантажені. Завдяки звільненню від окупантів острова Зміїний цивільні судна з агропродукцією тепер можуть прямувати через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Напередодні перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

Але це все одно суттєво не впливає на ситуацію, нині ми майже досягли свого максимуму по логістичних потужностях. Ще трохи об’єми можна збільшити, кажуть аграрії, якщо Укрзалізниця хоча б тимчасово, але збільшила обсяги транспортування продовольства за рахунок зменшення темпів вивезення руди та металів, які теж зараз експортують вагонами.

– За статистикою, сільгосппродукції ми вивозимо залізницею при всіх можливостях тільки 21%, а 62% задіяні під вивезення металургії та руди. Світ кричить про кризу та голод, а ми постачаємо на європейські ринки руду. Зернових вивозиться зараз десь 800 тис. тонн, хоча б ще один мільйон можна було б спрямувати для вивезення зернових. І ми це питання підняли перед прем’єром, перед профільними міністрами, я думаю, це додатковий інструмент, який би міг посили наш експортний потенціал, – наголошує Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

В Укрзалізниці певнять, нині роблять максимум, щоб наростити об’єми і вивезти більше продовольства. Збільшувати чи зменшувати обсяги транспортування тієї чи іншої продукції – це питання до держави, адже в такому разі потрібно запроваджувати державне регулювання.

Нині проблема в тому, що європейська інфраструктура була не готовою до таких об’ємів. А також у різниці колій – у нас вона широка, у Європі вузька. Зараз в українських вагонах зерно доїжджає до кордону, а далі його перевантажують у європейські.

– Укрзалізниця готова в рази більше підвозити вантажів до кордону, але проблема виникає з того боку кордону. У наших партнерів недостатньо ні вагонного парку, ні локомотивного. Ми будемо максильно задіювати всі прикордонні переходи, зараз з 13 тільки половина працюють на повну потужність, решта мають потенціал. Ми сподіваємося втілити його в життя, – переконує Валерій Ткачов, заступник директора департаменту комерційної роботи АТ Укрзалізниця.

Щодо колії – у нас зараз вже є невеликі ділянки європейської колії, які з’єднані з нашою широкою. За словами Ткачова, там активно будуються термінали з перевантаження, і чим більше буде таких ділянок, тим більше вантажів ми зможемо переправляти до кордону.

Укрзалізниця має декілька інвестиційних проєктів з продовження євроколії вглиб нашої країни, переконує представник УЗ.

Чи вдасться світу домовитися з терористкою-Росією

ООН та Туреччина від початку літа намагаються домовитися з Росією про розблокування морських портів України, щоб уникнути загрози голоду у світі та відновити нормальний експорт українського продовольства. Досі прогресу в перемовинах не було.

Завтра, 13 липня, у Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН щодо експорту українського зерна Чорним морем, про це повідомив міністр оборони Туреччини. Це перша зустріч за участі української сторони.

Тим часом і аграрії, і економісти певні, якби не пройшли перемовини, Росія-агресорка у будь-який момент може зірвати домовленості. У Чорному морі залишаються російські кораблі з майже пів сотнею ракет напоготові. І навіть якщо порти розблокують, заради безпеки Україна потребує важкого протикорабельного озброєння, щоб розпочати експорт морем.