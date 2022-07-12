Июль, 12 в 8:03

Украинские защитники помешали штурму российских оккупантов сразу на двух направлениях.

Так, украинские военные жестко подавили попытку штурма армии РФ в направлении Дементиевки на Харьковском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, под огнем вражеской артиллерии и реактивных систем залпового огня 11 июля находились районы Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

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Прибегали к штурмовым действиям россияне и в районах Мазановки, Ивановки и Долины на Славянском направлении.

Таким образом, оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение.

Однако, отмечают в Генштабе ВСУ, все действия врага по направлениям этих населенных пунктов были неудачными.

– Наши воины отогнали оккупантов назад, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении также не утихали вражеские обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В частности, россияне били по районам населенных пунктов Чепель, Великая Камышеваха, Барвенково, Дибровное, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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