ЗСУ придушили спроби штурму окупантів на двох напрямках

Липень, 12 в 8:03

Українські захисники завадили штурмові російських окупантів одразу на двох напрямках.

Так, українські військові жорстко придушили спробу штурму армії РФ у напрямку Дементіївки на Харківському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню упродовж 11 липня перебували райони Харкова та населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

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Вдавались до штурмових дій росіяни і в районах Мазанівки, Іванівки та Долини на Слов’янському напрямку.

Таким чином окупанти намагались покращити своє тактичне положення.

Однак, зазначають у Генштабі ЗСУ, усі дії ворога у напрямках цих населених пунктів були невдалими.

– Наші воїни відігнали окупантів назад, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На Слов’янському напрямку також не вщухали ворожі обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, росіяни гатили по районах населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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