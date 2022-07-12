Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ придушили спроби штурму окупантів на двох напрямках

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ придушили спроби штурму окупантів на двох напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники завадили штурмові російських окупантів одразу на двох напрямках.

Так, українські військові жорстко придушили спробу штурму армії РФ у напрямку Дементіївки на Харківському напрямку.

Карта бойових дій довкола Харкова 11 липня 2022

ISW

За даними Генерального штабу Збройних сил України, під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню упродовж 11 липня перебували райони Харкова та населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

Зараз дивляться

Вдавались до штурмових дій росіяни і в районах Мазанівки, Іванівки та Долини на Слов’янському напрямку.

Карта бойовий дій довкола Донецька 11 липня 2022

ISW

Таким чином окупанти намагались покращити своє тактичне положення.

Однак, зазначають у Генштабі ЗСУ, усі дії ворога у напрямках цих населених пунктів були невдалими.

– Наші воїни відігнали окупантів назад, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На Слов’янському напрямку також не вщухали ворожі обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, росіяни гатили по районах населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка