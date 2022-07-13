Готувати борщ стало дорожче: на скільки зросла вартість національної страви
Вартість борщового набору в липні 2022 року орієнтовно сягає близько 115 грн.
А ще місяць тому приготувати українську національну страву можна було майже на 20 грн дешевше.
Причина, зокрема, криється в здорожчанні м’яса, моркви та буряка.
Так, свинячі реберця в магазинах зараз коштують орієнтовно 140 грн/1 кг, а буряк та морква – орієнтовно по 35 грн/1 кг.
А ще на початку червня свинина коштувала близько 125 грн/1 кг, буряк – 27 грн/1 кг, а морква – 24 грн/1 кг.
Здешевшали упродовж місяця тільки картопля та капуста. Придбати їх у липні можна за 9 грн/1 кг (проти 12 грн/1 кг у червні) та за 28 грн/1 кг (проти 30 грн/1 кг у червні) відповідно.
Для розрахунку вартості борщового набору в липні 2022 року ми взяли рецепт, для якого потрібно:
- 400 г свинини,
- 400 г буряка,
- 500 г картоплі,
- 500 г капусти,
- 150 г моркви,
- 100 г сметани,
- 100 г цибулі,
- 70 г томатної пасти.
Зважаючи на це, вартість борщу в липні становить 115,25 грн, із яких:
- свинина – 56 грн,
- буряк – 14 грн,
- картопля – 4,5 грн,
- капуста – 14 грн,
- морква – 5,25 грн,
- сметана – 12 грн,
- цибуля – 2,5 грн,
- томатна паста – 7 грн.
До слова, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України приготувати страву можна було орієнтовно за 82 грн.