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Факти / Україна

Готувати борщ стало дорожче: на скільки зросла вартість національної страви

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
борщ
Фото: Dreamstime

Вартість борщового набору в липні 2022 року орієнтовно сягає близько 115 грн.

А ще місяць тому приготувати українську національну страву можна було майже на 20 грн дешевше.

Причина, зокрема, криється в здорожчанні м’яса, моркви та буряка.

Зараз дивляться

Так, свинячі реберця в магазинах зараз коштують орієнтовно 140 грн/1 кг, а буряк та морква – орієнтовно по 35 грн/1 кг.

А ще на початку червня свинина коштувала близько 125 грн/1 кг, буряк – 27 грн/1 кг, а морква – 24 грн/1 кг.

Здешевшали упродовж місяця тільки картопля та капуста. Придбати їх у липні можна за 9 грн/1 кг (проти 12 грн/1 кг у червні) та за 28 грн/1 кг (проти 30 грн/1 кг у червні) відповідно.

Для розрахунку вартості борщового набору в липні 2022 року ми взяли рецепт, для якого потрібно:

  • 400 г свинини,
  • 400 г буряка,
  • 500 г картоплі,
  • 500 г капусти,
  • 150 г моркви,
  • 100 г сметани,
  • 100 г цибулі,
  • 70 г томатної пасти.

Зважаючи на це, вартість борщу в липні становить 115,25 грн, із яких:

  • свинина – 56 грн,
  • буряк – 14 грн,
  • картопля – 4,5 грн,
  • капуста – 14 грн,
  • морква – 5,25 грн,
  • сметана – 12 грн,
  • цибуля – 2,5 грн,
  • томатна паста – 7 грн.

До слова, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України приготувати страву можна було орієнтовно за 82 грн.

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