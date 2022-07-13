Июль, 13 в 9:06

Украинские защитники за 140 дней полномасштабной войны России против Украины уничтожили ориентировочно 37 570 оккуапнтов.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наибольшие потери враг понес в течение суток на Николаевском направлении.

12 июля российские военные потеряли три боевых бронированных машины, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн и по одной единице артиллерийской системы и специальной техники.

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Потери РФ на 13 июля 2022

личного состава – около 37 570 (+100),

танков ‒ 1 649,

боевых бронированных машин – 3 832 (+3),

артиллерийских систем – 839 (+1),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 109,

самолетов – 217,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2),

крылатых ракет – 155,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 (+5),

специальной техники – 67 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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