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Факты / Украина

Минус 2 беспилотника и 3 ББМ: сколько техники РФ потеряла в Украине 12 июля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за 140 дней полномасштабной войны России против Украины уничтожили ориентировочно 37 570 оккуапнтов.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наибольшие потери враг понес в течение суток на Николаевском направлении.

12 июля российские военные потеряли три боевых бронированных машины, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн и по одной единице артиллерийской системы и специальной техники.

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Потери РФ на 13 июля 2022

  • личного состава – около 37 570 (+100),
  • танков ‒ 1 649,
  • боевых бронированных машин – 3 832 (+3),
  • артиллерийских систем – 839 (+1),
  • реактивных систем залпового огня – 247,
  • средств противовоздушной обороны – 109,
  • самолетов – 217,
  • вертолетов – 188,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2),
  • крылатых ракет – 155,
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 (+5),
  • специальной техники – 67 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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