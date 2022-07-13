Минус 2 беспилотника и 3 ББМ: сколько техники РФ потеряла в Украине 12 июля
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники за 140 дней полномасштабной войны России против Украины уничтожили ориентировочно 37 570 оккуапнтов.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наибольшие потери враг понес в течение суток на Николаевском направлении.
12 июля российские военные потеряли три боевых бронированных машины, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн и по одной единице артиллерийской системы и специальной техники.
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Потери РФ на 13 июля 2022
- личного состава – около 37 570 (+100),
- танков ‒ 1 649,
- боевых бронированных машин – 3 832 (+3),
- артиллерийских систем – 839 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 247,
- средств противовоздушной обороны – 109,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 188,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2),
- крылатых ракет – 155,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 (+5),
- специальной техники – 67 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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