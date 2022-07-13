Мінус 2 безпілотники та 3 ББМ: скільки техніки РФ втратила в Україні 12 липня

Липень, 13 в 9:06

Українські захисники за 140 днів повномасштабної війни Росії проти України знищили орієнтовно 37 570 окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільших втрат ворог зазнав протягом доби на Миколаївському напрямку.

12 липня російські військові втратили три бойових броньованих машини, п’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та по одній одиниці артилерійської системи та спеціальної техніки.

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У небі над Україною ЗСУ збили два безпілотники.

Втрати РФ на 13 липня 2022

особового складу – близько 37 570 (+100),

танків ‒ 1 649,

бойових броньованих машин – 3 832 (+3),

артилерійських систем – 839 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 109,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 678 (+2),

крилатих ракет – 155,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5),

спеціальної техніки – 67 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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