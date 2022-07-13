Июль, 13 в 6:29

В результате обстрела Никопольского района Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня поздно вечером 12 июля, по предварительной информации, люди не пострадали.

По словам руководителя Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко, зафиксированы “прилеты” на территории трех общин.

От попадания вражеских снарядов на окраине Никополя вспыхнул пожар. Имеется повреждение одной из линий электропередач.

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– Боевых действий в пределах района нет. Звуки выстрелов, которые слышала часть жителей города Никополь, – результат борьбы теробороны с беспилотниками, – отметил глава РВА.

В конце концов усилия украинских защитников увенчались успехом.

– Есть и хорошая ночная новость: наши военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11-й российский разведчик, уничтоженный в небе над областью, – отметил Валентин Резниченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко, Евгений Евтушенко, ГСЧС