На околиці спалахнула пожежа: росіяни обстріляли Нікополь із РСЗВ

Липень, 13 в 6:29

Унаслідок обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню пізно увечері 12 липня, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

За словами керівника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, зафіксовано “прильоти” на території трьох громад.

Від влучання ворожих снарядів на околиці Нікополя спалахнула пожежа. Є пошкодження однієї з ліній електропередач.

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– Бойових дій у межах району немає. Звуки пострілів, які чула частина жителів міста Нікополь, – результат боротьби тероборони з безпілотниками, – зазначив голова РВА.

Зрештою зусилля українських захисників увінчались успіхом.

– Є й хороша нічна новина: наші військові збили в Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-й російський розвідник, знищений у небі над областю, – зазначив Валентин Резніченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко, Євген Євтушенко, ДСНС