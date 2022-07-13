Больше всего страдает Бахмутский район: оккупанты постоянно обстреливают Донетчину
Российские оккупанты ведут постоянные обстрелы по всей свободной территории Донецкой области. Больше всего сегодня страдает Бахмутский район.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в Бахмуте один человек погиб, еще пятеро ранены.
Утром оккупанты нанесли два ракетных удара по Нью-Йорку, попали рядом с детсадом. В Звановской территориальной общине обстрелы не прекращаются, за сутки повреждены пять домов в Верхнекаменском и два — в Звановке.
В Северске один дом уничтожен полностью, еще один — поврежден. Без пострадавших. Также под вражескими обстрелами находится Краматорский район.
Сам Краматорск попал под ракетный удар 13 июля утром: россияне обстреляли промзону. Обошлось без жертв.
Три ракетных удара оккупанты нанесли по Константиновке — один человек ранен. Повреждены промышленное здание и частный дом, в нескольких окрестных жилых домах выбиты стекла.
В Черкасской территориальной общине российские войска обстреляли Новониколаевку — повреждена крыша дома.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.
Фото: Донецкая ОВА