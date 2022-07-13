Июль, 13 в 11:00

Российские оккупанты ведут постоянные обстрелы по всей свободной территории Донецкой области. Больше всего сегодня страдает Бахмутский район.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в Бахмуте один человек погиб, еще пятеро ранены.

Утром оккупанты нанесли два ракетных удара по Нью-Йорку, попали рядом с детсадом. В Звановской территориальной общине обстрелы не прекращаются, за сутки повреждены пять домов в Верхнекаменском и два — в Звановке.

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Больше всего страдает Бахмутский район: оккупанты постоянно обстреливают Донетчину / 4 фотографии

В Северске один дом уничтожен полностью, еще один — поврежден. Без пострадавших. Также под вражескими обстрелами находится Краматорский район.

Сам Краматорск попал под ракетный удар 13 июля утром: россияне обстреляли промзону. Обошлось без жертв.

Три ракетных удара оккупанты нанесли по Константиновке — один человек ранен. Повреждены промышленное здание и частный дом, в нескольких окрестных жилых домах выбиты стекла.

В Черкасской территориальной общине российские войска обстреляли Новониколаевку — повреждена крыша дома.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Донецкая ОВА