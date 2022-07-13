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Факти / Україна

Найбільше потерпає Бахмутський район: окупанти постійно обстрілюють Донеччину

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Найбільше потерпає Бахмутський район: окупанти постійно обстрілюють Донеччину

Російські окупанти ведуть постійні обстріли по всій вільній території Донецької області. Найбільше сьогодні потерпає Бахмутський район.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, у Бахмуті одна людина загинула, ще пятеро поранені.

Зранку окупанти завдали двох ракетних ударів по Нью-Йорку, влучили в територію поруч із дитсадком. У Званівській територіальній громаді обстріли не припиняються, за добу пошкоджено пять будинків у Верхньокам’янському і два — у Званівці.

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Найбільше потерпає Бахмутський район: окупанти постійно обстрілюють Донеччину / 4 фотографии

У Сіверську один будинок знищено повністю, ще один — пошкоджено. Без постраждалих. Також під ворожими обстрілами перебуває Краматорський район.

Сам Краматорськ зазнав ракетного удару 13 липня зранку: росіяни поцілили в промзону. Минулося без жертв.

Три ракетні удари окупанти завдали по Костянтинівці — одна людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки.

У Черкаській територіальній громаді російські війська обстріляли Новомиколаївку – пошкоджено дах будинку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Донецька ОВА

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