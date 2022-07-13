Липень, 13 в 11:00

Російські окупанти ведуть постійні обстріли по всій вільній території Донецької області. Найбільше сьогодні потерпає Бахмутський район.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, у Бахмуті одна людина загинула, ще п’ятеро поранені.

Зранку окупанти завдали двох ракетних ударів по Нью-Йорку, влучили в територію поруч із дитсадком. У Званівській територіальній громаді обстріли не припиняються, за добу пошкоджено п’ять будинків у Верхньокам’янському і два — у Званівці.

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Найбільше потерпає Бахмутський район: окупанти постійно обстрілюють Донеччину / 4 фотографии

У Сіверську один будинок знищено повністю, ще один — пошкоджено. Без постраждалих. Також під ворожими обстрілами перебуває Краматорський район.

Сам Краматорськ зазнав ракетного удару 13 липня зранку: росіяни поцілили в промзону. Минулося без жертв.

Три ракетні удари окупанти завдали по Костянтинівці — одна людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки.

У Черкаській територіальній громаді російські війська обстріляли Новомиколаївку – пошкоджено дах будинку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Донецька ОВА