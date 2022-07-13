Найбільше потерпає Бахмутський район: окупанти постійно обстрілюють Донеччину
Російські окупанти ведуть постійні обстріли по всій вільній території Донецької області. Найбільше сьогодні потерпає Бахмутський район.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, у Бахмуті одна людина загинула, ще п’ятеро поранені.
Зранку окупанти завдали двох ракетних ударів по Нью-Йорку, влучили в територію поруч із дитсадком. У Званівській територіальній громаді обстріли не припиняються, за добу пошкоджено п’ять будинків у Верхньокам’янському і два — у Званівці.
У Сіверську один будинок знищено повністю, ще один — пошкоджено. Без постраждалих. Також під ворожими обстрілами перебуває Краматорський район.
Сам Краматорськ зазнав ракетного удару 13 липня зранку: росіяни поцілили в промзону. Минулося без жертв.
Три ракетні удари окупанти завдали по Костянтинівці — одна людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки.
У Черкаській територіальній громаді російські війська обстріляли Новомиколаївку – пошкоджено дах будинку.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.
Фото: Донецька ОВА