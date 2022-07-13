Июль, 13 в 13:57

Разведка Минобороны Великобритании прогнозирует, что в ближайшее время участятся нападения на псевдочиновников, что сотрудничают с россиянами на оккупированных территориях.

Такое предположение в оборонном ведомстве озвучили 13 июля.

– Антироссийские настроения на оккупированной территории Украины становятся причиной нападений на российских и пророссийских чиновников. Так, назначенная Россией администрация Великого Бурлука Харьковской области признала, что один из мэров погиб 11 июля 2022 года во время подрыва автомобиля, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Учитывая это, в британской разведке считают, что нападения на оккупационных чиновников будут учащаться, что лишь усугубит и без того значительные вызовы, с которыми сталкиваются оккупанты.

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В частности, особенно ощутимы потенциальные нападения станут на фоне потерь среди военных формирований.

Пока же, добавляют в ведомстве, Россия не оставляет попыток подорвать легитимность украинского государства, консолидировать собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины.

– Примером тому стала недавняя инициатива побратимства между российскими и украинскими городами и упрощение процедуры получения российского гражданства для украинцев, – отмечают в оборонном ведомстве.

Что касается ситуации на фронте, то в Минобороны Великобритании предполагают, что основными целями для РФ на этом этапе войны являются районы Славянска и Краматорска.

На следующей неделе, очевидно, российские войска сосредоточатся на взятии Северска и Долины, которые на подступах к этим городам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence