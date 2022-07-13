Нападів на колаборантів на окупованих територіях стане більше – британська розвідка

Липень, 13 в 13:57

Розвідка Міноборони Великої Британії прогнозує, що найближчим часом почастішають напади на псевдочиновників, що співпрацюють з росіянами на окупованих територіях.

Таке припущення в оборонному відомстві зробили 13 липня.

– Антиросійські настрої на окупованій території України стають причиною нападів на російських та проросійських чиновників. Так, призначена Росією адміністрація Великого Бурлука Харківської області визнала, що один із мерів загинув 11 липня 2022 року під час підриву автомобіля, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Зважаючи на це, у британській розвідці вважають, що напади на окупаційних чиновників частішатимуть, що лише посилить і без того значні виклики, з якими стикаються окупанти.

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Зокрема, особливо відчутними потенційні напади стануть на тлі втрат серед військових формувань.

Поки ж, додають у відомстві, Росія не полишає спроб підірвати легітимність української держави, консолідувати власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України.

– Прикладом цього стала нещодавня ініціатива побратимства між російськими й українськими містами та спрощення процедури отримання російського громадянства для українців, – зазначають в оборонному відомстві.

Що ж до ситуації на фронті, то в Міноборони Великої Британії припускають, що основними цілями для РФ на цьому етапі війни є райони Слов’янська та Краматорська.

Тож наступного тижня, очевидно, російські війська зосередяться на взятті Сіверська та Долини, що на підступах до цих міст.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence