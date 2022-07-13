Оккупанты провели неудачные наступления на трех направлениях – ISW

Июль, 13 в 6:48

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о безуспешных наступлениях войск РФ к северу от Славянска, к востоку от Северска и о неудачных штурмах к северу от Харькова.

Аналитики считают, что российские войска в настоящее время проводят так называемую оперативную паузу.

По сообщению ISW, войска РФ продолжают перегруппировку, переоборудование и восстановление, однако продолжают бомбардировать критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран в ближайшее время предоставит России несколько сотен БПЛА и будет обучать российских военных пользоваться ими.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность огня.

Российские войска осуществили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска.

Захватчики продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские войска провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова.

Оккупанты, вероятно, совершили атаку под чужим флагом на Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре.

Российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров.

Украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южном направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW