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Факты / Мир

Оккупанты провели неудачные наступления на трех направлениях – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Оккупанты провели неудачные наступления на трех направлениях – ISW
Фото: Depositphotos

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о безуспешных наступлениях войск РФ к северу от Славянска, к востоку от Северска и о неудачных штурмах к северу от Харькова.

Аналитики считают, что российские войска в настоящее время проводят так называемую оперативную паузу.

По сообщению ISW, войска РФ продолжают перегруппировку, переоборудование и восстановление, однако продолжают бомбардировать критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран в ближайшее время предоставит России несколько сотен БПЛА и будет обучать российских военных пользоваться ими.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность огня.
  • Российские войска осуществили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска.
  • Захватчики продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российские войска провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова.
  • Оккупанты, вероятно, совершили атаку под чужим флагом на Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре.
  • Российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южном направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW

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