Окупанти провели невдалі наступи на трьох напрямках – ISW

Липень, 13 в 6:48

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про безуспішні наступи військ РФ на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська та невдалі штурми на північ від Харкова.

Аналітики вважають, що російські війська наразі проводять так звану оперативну паузу.

За повідомленням ISW, війська РФ продовжують перегрупування, переобладнання та відновлення, проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій, а також проводять обмежені атаки.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть Росії до кількох сотень БПЛА і навчатиме російських військових користуватися ними.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Повідомляється, що Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню.

Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.

Російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.

Окупанти ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.

Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південному напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW