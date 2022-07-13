РФ выпустила по Одесской области четыре ракеты, однако ни одна не долетела — Братчук

Июль, 13 в 11:20

Накануне четыре ракеты, выпущенные оккупантами в сторону Одесской области, не долетели до своих целей и упали в море.

Об этом сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, хотя ситуация в Одесской области полностью контролируемая нашими силами обороны, однако достаточно высокими остаются угрозы вражеских атак и людям об этом не стоит забывать.

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Братчук рассказал, что российские ракеты уже начали самоликвидироваться.

– Вражеские ракеты иногда перестают долетать до цели. Они самоликвидируются и падают в море. Как это было накануне днем, когда раздавался сигнал воздушной тревоги, четыре ракеты летели и не долетели. Хотя их направили в Одесскую область, — сказал спикер.

Кроме того, он призвал местных жителей быть бдительными, ведь оккупанты усилили диверсионную работу.

– В нашем регионе еще много людей, которые хотят помогать врагу. Их, конечно, не так много, но они есть, – заметил Сергей Братчук и просит местное население сообщать обо всех подозрительных лицах правоохранительным органам.

Также в регионе постоянно обезвреживаются боеприпасы времен Второй мировой войны. Поэтому людям также нужно быть осторожными и сообщать о таких находках ГСЧС и полиции.

Рано утром 7 июля российские военные двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области. Обстреляли в два сельхозангара, уничтожено 35 тонн зерна.