Уничтожено 35 т зерна и причал Змеиного: РФ атаковала ракетами Одесскую область
На рассвете 7 июля российские военные двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, оккупанты попали в два сельхозангара. Уничтожено 35 т зерна.
Огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.
Напомним, что утром 7 июля раздались взрывы в Николаеве. По данным СМИ, запускали их из Херсонской области.
Четыре из запущенных от семи до 12 ракет, по данным местных сообществ, сразу же вышли из строя.
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Источник: Сергей Братчук