Июль, 07 в 8:22

На рассвете 7 июля российские военные двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты попали в два сельхозангара. Уничтожено 35 т зерна.

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Огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.

Напомним, что утром 7 июля раздались взрывы в Николаеве. По данным СМИ, запускали их из Херсонской области.

Четыре из запущенных от семи до 12 ракет, по данным местных сообществ, сразу же вышли из строя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

Фото: Воздушное командование Восток