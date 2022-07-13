РФ випустила по Одещині чотири ракети, проте жодна не долетіла – Братчук

Липень, 13 в 11:20

Напередодні чотири ракети, які окупанти випустили у бік Одещини, не долетіли до своїх цілей і впали у море.

Про це повідомив речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, хоча ситуація в Одеській області повністю контрольована нашими силами оборони, проте досить високими залишаються загрози ворожих атак і людям про це не варто забувати.

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Братчук розповів, що російські ракети вже почали самоліквідовуватися.

– Ворожі ракети інколи перестають долітати до цілі. Вони самоліквідовуються та падають у море. Як це було напередодні вдень, коли лунав сигнал повітряної тривоги, чотири ракети летіли і не долетіли. Хоча їх спрямували в Одеську область, – сказав речник.

Крім того, він закликав місцевих жителів бути пильними, адже окупанти посилили диверсійну роботу.

– В нашому регіоні ще багато людей, які хочуть допомагати ворогу. Їх, звичайно, не так багато, але вони є, – зауважив Сергій Братчук і просить місцеве населення повідомляти про усіх підозрілих осіб правоохоронним органам.

Також в регіоні постійно знешкоджують боєприпаси часів Другої світової війни. Тому людям так само треба бути обережними і повідомляти про такі знахідки ДСНС та поліцію.

Зранку 7 липня російські військові двома ракетами атакували один із районів Одеської області. Ворог поцілив у два сільгоспангари, знищено 35 тонн зерна.