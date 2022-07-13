Седьмой пакет санкций против России может быть утвержден уже на следующей неделе — СМИ
Требует проверки
Послы Евросоюза начнут консультации по новым санкциям против России 14 июля.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк.
— Консультации послов ЕС по новым санкциям ЕС в отношении России начнутся завтра. По оптимистичным прогнозам, меры должны быть утверждены на следующей неделе, – написал он.
Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине, против России были введено шесть пакетов санкций. Ранее экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что ключевые санкции против России, которые должны убить ее экономику и не позволят финансировать войну против Украины, еще впереди.
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Источник: Рикард Йозвяк
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