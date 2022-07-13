Сьомий пакет санкцій проти Росії може бути затверджено вже наступного тижня – ЗМІ

Липень, 13 в 13:09

Посли Євросоюзу розпочнуть консультації щодо нових санкцій проти Росії 14 липня.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Йозвяк.

– Консультації послів ЄС щодо нових санкцій ЄС проти Росії розпочнуться завтра. За оптимістичними прогнозами, заходи мають бути затверджені наступного тижня, – написав він.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні проти Росії було запроваджено шість пакетів санкцій. Раніше економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що ключові санкції проти Росії, які повинні вбити її економіку та не дадуть змоги фінансувати війну проти України, ще попереду.

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Джерело: Рікард Йозвяк

Фото: Depositphotos