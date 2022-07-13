Июль, 13 в 8:15

Ночью 13 июля в Харькове раздавались взрывы.

Мощные звуки местные жители слышали в три часа ночи, ориентировочно спустя 20 минут после объявления воздушной тревоги.

Как уточнил впоследствии руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, россияне пытались нанести по Харькову ракетный удар.

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– Но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский “гостинец” от соседей “потерялся по дороге”. Пострадавших нет, – добавил Олег Синегубов.

Согласно данным областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на территории области в течение суток вражеские обстрелы спровоцировали восемь пожаров.

Лишь четыре из них вспыхнули в Индустриальном районе и два – в Немышлянском районе областного центра.

Случались возгорания также в Чугуевском и Богодуховском районах области.

Горели хозяйственные постройки, гаражи, производственные и складские здания, а также столярный цех.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Олег Синегубов