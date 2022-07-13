В Харькове ночью раздавались взрывы
Ночью 13 июля в Харькове раздавались взрывы.
Мощные звуки местные жители слышали в три часа ночи, ориентировочно спустя 20 минут после объявления воздушной тревоги.
Как уточнил впоследствии руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, россияне пытались нанести по Харькову ракетный удар.
– Но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский “гостинец” от соседей “потерялся по дороге”. Пострадавших нет, – добавил Олег Синегубов.
Согласно данным областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на территории области в течение суток вражеские обстрелы спровоцировали восемь пожаров.
Лишь четыре из них вспыхнули в Индустриальном районе и два – в Немышлянском районе областного центра.
Случались возгорания также в Чугуевском и Богодуховском районах области.
Горели хозяйственные постройки, гаражи, производственные и складские здания, а также столярный цех.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Олег Синегубов