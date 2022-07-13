У Харкові серед ночі лунали вибухи

Липень, 13 в 8:15

Уночі 13 липня в Харкові лунали вибухи.

Потужні звуки місцеві жителі чули о третій ночі, орієнтовно за 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

За даними обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, на території області протягом доби ворожі обстріли спричини вісім пожеж.

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Лише чотири з них спалахнули в Індустріальному районі та дві – у Немишлянському районі обласного центру.

Ставалися займання також у Чугуївському та Богодухівському районах області.

Горіли господарчі споруди, гаражі, виробничі та складські будівлі, а також столярний цех.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ГУ ДСНС України в Харківській області