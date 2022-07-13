У Харкові серед ночі лунали вибухи
Уночі 13 липня в Харкові лунали вибухи.
Потужні звуки місцеві жителі чули о третій ночі, орієнтовно за 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги.
За даними обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, на території області протягом доби ворожі обстріли спричини вісім пожеж.
Лише чотири з них спалахнули в Індустріальному районі та дві – у Немишлянському районі обласного центру.
Ставалися займання також у Чугуївському та Богодухівському районах області.
Горіли господарчі споруди, гаражі, виробничі та складські будівлі, а також столярний цех.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.