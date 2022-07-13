Июль, 13 в 16:15

Российские оккупанты уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении в Харьковской области из-за мастерства украинских военных.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

— Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться. У них опорники хорошо оборудованы. Танк выкотился, по нашим от*уярил, и укотился, — рассказал оккупант своему другу, который воюет на другом направлении.

Солдат РФ отметил, что желающих идти в наступление нет, а среди оккупантов господствует паника из-за высокого уровня подготовки и эффективности работы украинских защитников.

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— Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, минометы разъе*али – все, пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю, — жалуется оккупант.

Ранее СБУ перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на ювелирную работу украинских минометчиков и артиллеристов. По словам захватчика, они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое на Харьковщине.