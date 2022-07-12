Липень, 12 в 15:15

Російські окупанти заздрять майстерності українських військових. Вони дивуються ювелірній роботі наших мінометників та артилеристів.

Про це свідчить нова переховлена СБУ телефонна розмова російських загарбників. На записі командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

– Вони (українські захисники, – Ред.) піднімаються та дивляться дронами, куди влучають. І починають мінометити. За добу сім одиниць техніки спалили просто: КамАЗ броньований і ще щось, – говорить він.

Зараз дивляться

Особливо російські окупанти стурбовані тим, наскільки точно українські мінометники і артилеристи влучають в ціль.

У Службі безпеки наголосиди, що цю розмову перехопили ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки, тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.

До слова, ввечері 12 липня ЗСУ знищили склад із боєприпасами РФ у Новій Каховці. ЗМІ повідомляли, що на момент удару на базі окупантів розміщувався великий автопарк техніки, зокрема багато бензовозів, щонайменше 50 одиниць.