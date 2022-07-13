Липень, 13 в 16:15

Російські окупанти вже місяць не можуть виконати наказ про наступ на Харківщині через майстерність українських військових.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

– Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться. У них опорники хорошо оборудованы. Танк выкотился, по нашим от*уярил, и укотился, – розповів російський окупант своєму другу, який воює на іншому напрямку.

Солдат РФ зазначив, що охочих йти в наступ немає, а серед окупантів панує паніка через високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників.

Зараз дивляться

– Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, минометы разъе*али – все, пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю, – жаліється окупант.

Раніше СБУ перехопила розмову, в якій окупант жаліється на ювелірну роботу українських мінометників та артилеристів. За словами загарбника, вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.