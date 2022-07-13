Всі в паніці: окупанти вже місяць не можуть виконати наказ про наступ на Харківщині
Російські окупанти вже місяць не можуть виконати наказ про наступ на Харківщині через майстерність українських військових.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
– Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться. У них опорники хорошо оборудованы. Танк выкотился, по нашим от*уярил, и укотился, – розповів російський окупант своєму другу, який воює на іншому напрямку.
Солдат РФ зазначив, що охочих йти в наступ немає, а серед окупантів панує паніка через високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників.
– Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, минометы разъе*али – все, пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю, – жаліється окупант.
Раніше СБУ перехопила розмову, в якій окупант жаліється на ювелірну роботу українських мінометників та артилеристів. За словами загарбника, вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.