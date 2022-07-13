Вся зброя, яку отримує Україна, проходить ретельний облік – Подоляк
Усі види зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, проходять ретельний облік та відправляються на фронт.
Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Він наголосив на тому, що контроль за зброєю є пріоритетом для України, а всі “чутки” про інше – це російські вкиди для зриву постачань.
– Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України — питання виживання. Контроль за нею — пріоритет. Усі “чутки” про інше — банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання, – написав Подоляк.
Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує ????????, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України — питання виживання. Контроль за нею — пріоритет. Усі «чутки» про інше — банальні ???????? пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 13, 2022
Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні нову партію зброї. Зокрема, 30 зенітних танків Gepard, 54 бронетранспортери M113, три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та інше озброєння.
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