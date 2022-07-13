Липень, 13 в 19:50

Усі види зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, проходять ретельний облік та відправляються на фронт.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він наголосив на тому, що контроль за зброєю є пріоритетом для України, а всі “чутки” про інше – це російські вкиди для зриву постачань.

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