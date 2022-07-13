Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вся зброя, яку отримує Україна, проходить ретельний облік – Подоляк

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Вся зброя, яку отримує Україна, проходить ретельний облік – Подоляк

Усі види зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, проходять ретельний облік та відправляються на фронт.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він наголосив на тому, що контроль за зброєю є пріоритетом для України, а всі “чутки” про інше – це російські вкиди для зриву постачань.

Зараз дивляться

– Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України — питання виживання. Контроль за нею — пріоритет. Усі “чутки” про інше — банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання, – написав Подоляк.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні нову партію зброї. Зокрема, 30 зенітних танків Gepard, 54 бронетранспортери M113, три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та інше озброєння.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Бояться ЗСУ і давлять лише кількістю зброї - Зеленський про армію РФ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка