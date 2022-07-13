Боятся ВСУ и давят лишь количеством оружия — Зеленский об армии РФ

Июль, 12 в 23:46

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения заявил, что российские солдаты откровенно боятся ВСУ.

– 139 дней такой войны, почти 20 недель… Так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия. Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают, на нашей земле. Нет и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории, — говорит глава государства.

Также он отметил, что оккупанты уже хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они заняли.

— Они почувствовали, что операции наших разведчиков по защите своей Родины – на порядок сильнее, чем любые их спецоперации. Российские солдаты – и мы это знаем из перехватов их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных Сил, – добавил Зеленский.

Сейчас смотрят

Факты ICTV публиковали полное обращение президента Украины Владимира Зеленского.