Второй день подряд бьют по промзоне: по Краматорску нанесены авиаракетные удары
Фото: ГСЧС
Утром 14 июля российские военные снова нанесли авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил глава города Александр Гончаренко.
По его словам, в настоящее время в некоторых частях населенного пункта отсутствует электроснабжение.
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Напомним, что по Краматорску два ракетных удара пришлись и накануне утром.
Россияне тогда тоже попали в промзону, а еще – в лесополосу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Гончаренко