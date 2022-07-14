Июль, 14 в 11:52

Утром 14 июля российские военные снова нанесли авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил глава города Александр Гончаренко.

По его словам, в настоящее время в некоторых частях населенного пункта отсутствует электроснабжение.

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Напомним, что по Краматорску два ракетных удара пришлись и накануне утром.

Россияне тогда тоже попали в промзону, а еще – в лесополосу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Гончаренко