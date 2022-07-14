Другий день поспіль гатять по промзоні: Краматорськ зазнав авіаракетних ударів

Липень, 14 в 11:52

Уранці 14 липня російські військові знову завдали авіаракетних ударів по промисловій зоні Краматорська Донецької області.

Про це повідомив очільник міста Олександр Гончаренко.

За його словами, нині в деяких частинах населеного пункту відсутнє електропостачання.

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Нагадаємо, що Краматорськ зазнав двох ракетних ударів і напередодні зранку.

Росіяни тоді також поцілили в промзону, а ще – у лісосмугу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Гончаренко