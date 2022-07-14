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Факти / Україна

Другий день поспіль гатять по промзоні: Краматорськ зазнав авіаракетних ударів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ракета_війна в Україні
Фото: ДСНС

Уранці 14 липня російські військові знову завдали авіаракетних ударів по промисловій зоні Краматорська Донецької області.

Про це повідомив очільник міста Олександр Гончаренко.

За його словами, нині в деяких частинах населеного пункту відсутнє електропостачання.

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Нагадаємо, що Краматорськ зазнав двох ракетних ударів і напередодні зранку.

Росіяни тоді також поцілили в промзону, а ще – у лісосмугу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко

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