Другий день поспіль гатять по промзоні: Краматорськ зазнав авіаракетних ударів
Фото: ДСНС
Уранці 14 липня російські військові знову завдали авіаракетних ударів по промисловій зоні Краматорська Донецької області.
Про це повідомив очільник міста Олександр Гончаренко.
За його словами, нині в деяких частинах населеного пункту відсутнє електропостачання.
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Нагадаємо, що Краматорськ зазнав двох ракетних ударів і напередодні зранку.
Росіяни тоді також поцілили в промзону, а ще – у лісосмугу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Гончаренко