МИД – Орбану: экономику ЕС убивают не санкции, а война РФ

Июль, 15 в 18:10

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало критику санкций против России, которую высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Так, спикер МИД Олег Николенко написал у себя в Facebook, что санкции были введены в ответ полномасштабную войну, которую РФ развязала против Украины.

Он напомнил, что российская агрессия унесла десятки тысяч жизней украинцев и оставила в руинах сотни тысяч объектов критической инфраструктуры нашей страны, заставляя миллионы людей покинуть свои дома.

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– Санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны. Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России, – подчеркнул Николенко.

Он призвал премьера Венгрии говорить не об отмене санкций во время убийства армией РФ украинских детей в Виннице, Николаеве, Харькове и других городах, а наоборот – о наращивании эффективных шагов для сдерживания агрессивной политики России.

– Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно Россия. И только принудив ее к миру благодаря общим усилиям и единству можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни, – сказал спикер.

В этом контексте он призвал партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазеек для обхода санкционного режима, а также дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для украинской армии.

Отметим, что Орбан ранее заявил, что санкции в отношении Москвы якобы могут разрушить европейскую экономику, если их не пересмотреть или не отменить.