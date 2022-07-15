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Факты / Украина

РФ должна через санкции платить за свое поведение: Зеленский об обстрелах городов

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы РФ украинских городов и в очередной раз призвал страны ужесточить санкции против страны-агрессора.

Глава государства поделился фотографиями из обстрелянных населенных пунктов, среди которых Винница и Николаев.

– Сейчас 2022-й год. Ни один город мира не должен находиться в заложниках у артиллерии. Каждый народ, терроризирующий ракетами, должен получить от других свободных наций надлежащую помощь и защиту, — отметил он.

Зеленский говорит, что любые попытки депортации в современном мире должны получать самую жесткую реакцию со стороны международного сообщества.

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— Любое государство, которое блокирует порты и делает море смертельно опасным, должно через санкции платить за свое поведение такую ​​цену, которая продемонстрирует всем потенциальным агрессорам мира, что повторять такую ​​российскую тактику — крайне невыгодно, — добавил он.

Напомним, что утром 15 июля российские оккупанты обстреляли учебные заведения в Николаеве. Пока известно о двух раненых.

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Фото: Офис президента 

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