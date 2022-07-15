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Факти / Світ

МЗС – Орбану: економіку ЄС вбивають не санкції, а війна РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
МЗС України

Міністерство закордонних справ України прокоментувало критику санкцій проти Росії, яку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Так, речник МЗС Олег Ніколенко написав у себе у Facebook, що санкції були введені у відповідь повномасштабну війну, яку РФ розв’язала проти України.

Він нагадав, що російська агресія забрала десятки тисяч життів українців та залишила у руїнах сотні тисяч об’єктів критичної інфраструктури нашої країни, змушуючи мільйони людей залишити свої будинки.

Зараз дивляться

– Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії, – наголосив Ніколенко.

Він закликав прем’єра Угорщини говорити не про відміну санкцій під час вбивства армією РФ українських дітей у Вінниці, Миколаєві, Харкові та інших містах, а навпаки – про нарощування ефективних кроків для стримування агресивної політики Росії.

– Важливо дивитися правді у вічі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише змусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя, – сказав речник.

У цьому контексті він закликав партнерів до якнайшвидшого прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування обсягів постачання важкого озброєння для української армії.

Зазначимо, що Орбан раніше заявив, що санкції щодо Москви нібито можуть зруйнувати європейську економіку, якщо їх не переглянути чи скасувати.

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