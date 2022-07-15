Ракетний удар по Вінниці: упізнали ще двох загиблих дітей та 17 дорослих

Липень, 15 в 14:25

У Вінниці упізнали ще двох дітей, які загинули внаслідок ракетного удару Росії 14 липня. Ними виявилися два хлопчики семи та восьми років.

– Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та два хлопчики 7 та 8 років, – йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою МВС 15 липня.

Як пояснив голова Нацполіції Ігор Клименко, один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі – він загинув разом із матір’ю.

Ще один хлопчик чекав на свого дядька в автомобілі, який був припаркований. Зазначається, що дитина “потрапила у вогненну пастку”, а її родича відкинуло вибуховою хвилею, зараз його госпіталізовано.

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Крім того, у важкому стані в лікарні перебуває мати загиблої чотирирічної дівчинки.

– 14 родичів безвісти зниклих здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели понад 200 зіставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб були упізнані за допомогою технології швидкісної установки ДНК, – йдеться у повідомленні.

Всього за медичною допомогою, згідно з опублікованими даними, звернулося 183 особи.

З них 82 госпіталізували, серед поранених – чотири дитини.

Залишаються безвісти зниклими вісім людей.