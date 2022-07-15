Ракетний удар по Вінниці: упізнали ще двох загиблих дітей та 17 дорослих
У Вінниці упізнали ще двох дітей, які загинули внаслідок ракетного удару Росії 14 липня. Ними виявилися два хлопчики семи та восьми років.
– Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та два хлопчики 7 та 8 років, – йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою МВС 15 липня.
Як пояснив голова Нацполіції Ігор Клименко, один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі – він загинув разом із матір’ю.
Ще один хлопчик чекав на свого дядька в автомобілі, який був припаркований. Зазначається, що дитина “потрапила у вогненну пастку”, а її родича відкинуло вибуховою хвилею, зараз його госпіталізовано.
Крім того, у важкому стані в лікарні перебуває мати загиблої чотирирічної дівчинки.
– 14 родичів безвісти зниклих здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели понад 200 зіставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб були упізнані за допомогою технології швидкісної установки ДНК, – йдеться у повідомленні.
Всього за медичною допомогою, згідно з опублікованими даними, звернулося 183 особи.
З них 82 госпіталізували, серед поранених – чотири дитини.
Залишаються безвісти зниклими вісім людей.
– Сьогодні, 15 липня, Вінниччина у жалобі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Росіяни, ми не забудемо і не пробачимо. Ніколи, – наголосив Клименко.