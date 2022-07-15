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Факти / Україна

РФ має через санкції платити за свою поведінку: Зеленський про обстріли міст

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли РФ українських міст та вкотре закликав країни посилити санкції проти країни-агресора.

Очільник держави поділився світлинами з обстріляних населених пунктів, серед яких Вінниця та Миколаїв.

– Зараз 2022-й рік. Жодне місто світу не має бути в заручниках у артилерії. Кожен народ, який тероризують ракетами, має отримати від інших вільних націй належну допомогу й захист, – зазначив він.

Зеленський каже, що будь-які навіть спроби депортації в сучасному світі повинні отримувати найжорсткішу реакцію з боку міжнародної спільноти.

Зараз дивляться

– Будь-яка держава, яка блокує порти й робить море смертельно небезпечним, повинна через санкції платити за свою поведінку таку ціну, яка продемонструє всім потенційним агресорам світу, що повторювати таку російську тактику – вкрай невигідно, – додав він.

Нагадаємо, що зранку 15 липня російські окупанти обстріляли навчальні заклади у Миколаєві. Наразі відомо про двох поранених.

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Фото: Офіс президента

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