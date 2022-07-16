РФ наносит 70% ракетных ударов по мирным целям — Мотузяник

Июль, 15 в 21:16

Россияне сознательно наносят ракетные удары по мирным целям – на них приходится 70% всех обстрелов, заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона.

По его словам, вчерашний ракетный удар по центру Винницы – это очередной факт геноцида против Украины.

– Это истребление украинцев как нации, это попытка сломить дух украинцев и снизить уровень их сопротивления. Россияне утверждают, что поражают военные объекты. Однако, по статистике, только 30% ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% россияне сознательно бьют по мирным городам, – подчеркнул Мотузяник.

Поэтому, по его мнению, Россию должны признать страной-террористом.

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Остановить российские ракеты могут только современные системы ПВО, а еще Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику войск РФ, добавил спикер МОУ.