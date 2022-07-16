РФ наносить 70% ракетних ударів по мирних цілях – Мотузяник

Липень, 15 в 21:16

Росіяни свідомо завдають ракетних ударів по мирних цілях – на них припадає 70% усіх обстрілів, заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вчорашній ракетний удар по центру Вінниці – це черговий факт геноциду проти України.

– Це винищення українців як нації, це намагання зламати дух українців і знизити рівень їхнього спротиву. Росіяни стверджують, що вражають військові об’єкти. Проте, за статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об’єкти, решта 70% росіяни свідомо б’ють по мирних містах, – наголосив Мотузяник.

Тому, на його думку, Росію мають визнати країною-терористом.

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Зупинити російські ракети можуть лише сучасні системи ППО, а ще Україна потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику військ РФ, додав речник МОУ.