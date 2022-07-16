Десантники из Стугны подбили два вражеских танка на восточном фронте
Точными выстрелами из противотанкового ракетного комплекса Стугна бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сегодня уничтожили два российских танка.
– Удачный урожай сегодня собрали операторы ПТРК Стугна 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Подбили два вражеских танка на восточном фронте. Российское железо топтало остатки выгоревшего украинского поля. Однако искусным попаданием наши “птуристы” отомстили за нашу землю, за наше зерно, – сообщают военные.
По данным Генштаба, за последние сутки ВСУ уничтожили пять танков РФ, а с начала полномасштабной войны – 1 677.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.
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