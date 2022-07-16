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Четыре из шести ракет Х-101, которые летели по Днепру, были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.

Пуски ракет осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря.

Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет 5500 километров. Скорость ракеты – 720 км/ч.