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Валентина Чорна |
Ракетные удары по Днепру, взрывы в Кременчуге и Киевской области: 143 сутки войны (онлайн)

Ракетные удары по Днепру, взрывы в Кременчуге и Киевской области: 143 сутки войны (онлайн)

Российские войска атаковали ракетами Днепр. Одна из них попала по промышленному предприятию. Предварительно, погибли три человека, еще 15 ранены.

Украинским военным удалось сбить четыре из шести российских ракет.

Также вражескую ракету сбили ВСУ сбили в Киевской области, обломки упали в поле.

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00:19 - 16 июля

Четыре из шести ракет Х-101, которые летели по Днепру, были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.

Пуски ракет осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря.

Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет 5500 километров. Скорость ракеты – 720 км/ч.

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23:42 - 15 июля

Вечером 15 июля российские ракеты попали по промышленному предприятию в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Предварительно, российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняются.

По информации местного депутата Ивана Васючкова, погиб водитель 146 автобуса, некоторые люди сгорели в машине.

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