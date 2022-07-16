Десантники зі Стугни підбили два ворожі танки на східному фронті

Липень, 16 в 18:33

Влучними пострілами із протитанкового ракетного комплекса Стугна бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ сьогодні знищили два російських танки.

– Вдалий врожай сьогодні зібрали оператори ПТРК Стугна 80 окремої десантно-штурмової бригади. Підбили два ворожих танки на східному фронті. Російське залізяччя топтало залишки вигорілого українського поля. Проте майстерним влучанням наші “птуристи” помстились за нашу землю, за наше зерно, – повідомляють військові.

За даними Генштабу, за останню добу ЗСУ знищили п’ять танків РФ, а з початку повномасштабно війни – 1 677.

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