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Факты / Украина

Фабрика фейков достигла Германии: РФ пыталась дискредитировать Зеленского в иностранных СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
хакер

В информационном поле Германии рашистские информвойска, при кураторстве администрации президента России, провели очередную кампанию. Ее цель – дискредитация президента Украины Владимира Зеленского и уменьшение международной поддержки Украины.

– Журналистам немецкого издания Deutschland-Kurier были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя. В переданных “документах” говорится о якобы ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе. Статья в Deutschland-Kurier называлась: Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ? – говорится в сообщении ГУР.

Для создания впечатления обширного обсуждения темы, фабрика фейков подготовила стандартные комментарии, которые распространялись под постами в соцсетях. Среди них “замечания” такого характера:

— Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем ​​все хуже пахнет.

— С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается.

— Поддержка Украины повлекла за собой катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие.

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Источник: ГУР МО Украины

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Фото: Рixabay

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