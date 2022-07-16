Фабрика фейков достигла Германии: РФ пыталась дискредитировать Зеленского в иностранных СМИ

В информационном поле Германии рашистские информвойска, при кураторстве администрации президента России, провели очередную кампанию. Ее цель – дискредитация президента Украины Владимира Зеленского и уменьшение международной поддержки Украины.

– Журналистам немецкого издания Deutschland-Kurier были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя. В переданных “документах” говорится о якобы ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе. Статья в Deutschland-Kurier называлась: Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ? – говорится в сообщении ГУР.

Для создания впечатления обширного обсуждения темы, фабрика фейков подготовила стандартные комментарии, которые распространялись под постами в соцсетях. Среди них “замечания” такого характера:

— Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем ​​все хуже пахнет.

— С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается.

— Поддержка Украины повлекла за собой катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие.