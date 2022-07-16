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Факты / Украина / Общество

Мошенники через фейковое видео с Зеленским собирают персональные данные украинцев — СНБО

Валентина Летяк, редактор ленты
фейк
Фото: Depositphotos

В соцсети Facebook мошенники создали фейковую страницу телеканала Украина 24, которая визуально очень похожа на официальную, и разместили на ней смонтированное видео одного из выступлений президента Владимира Зеленского, с помощью которого пытаются завладеть персональными данными украинцев.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО и советует не реагировать, чтобы не стать жертвой аферистов.

В так называемом ролике Зеленский якобы призывает украинцев передать персональные данные и номер банковской карты, чтобы гарантированно получить выплаты в размере 8 000 грн в случае регистрации.

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– Предостерегаем! Подобные сообщения и видеоматериалы являются элементами мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан. В любом случае не передавайте персональные данные неизвестным лицам или организациям! – советуют в ЦПД.

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