Мошенники через фейковое видео с Зеленским собирают персональные данные украинцев — СНБО

Июль, 16 в 15:23

В соцсети Facebook мошенники создали фейковую страницу телеканала Украина 24, которая визуально очень похожа на официальную, и разместили на ней смонтированное видео одного из выступлений президента Владимира Зеленского, с помощью которого пытаются завладеть персональными данными украинцев.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО и советует не реагировать, чтобы не стать жертвой аферистов.

В так называемом ролике Зеленский якобы призывает украинцев передать персональные данные и номер банковской карты, чтобы гарантированно получить выплаты в размере 8 000 грн в случае регистрации.

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