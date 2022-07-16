Фабрика фейків досягла Німеччини: РФ намагалася дискредитувати Зеленського в іноземних ЗМІ

В інформаційному полі Німеччини рашистські інформвійська, за кураторства адміністрації президента Росії, провели чергову кампанію. Її мета – дискредитація президента України Володимира Зеленського та зменшення міжнародної підтримки України.

– Журналістам німецького видання Deutschland-Kurier було передано матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. В переданих “документах” йдеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі. Стаття в Deutschland-Kurier мала назву: Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ? – йдеться у повідомленні ГУР.

Для створення враження широкого обговорення теми, фабрика фейків підготувала стандартні коментарі, які поширюються під постами в соцмережах. Серед них “зауваження” на кшталт:

– Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне.

– З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається.

– Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з приводу наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля.