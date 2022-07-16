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Факты / Происшествия

ВСУ сбили четыре ракеты, запущенные Россией по Украине из Каспийского моря

Анастасия Гевко, редактор ленты
ВСУ сбили четыре ракеты, запущенные Россией по Украине из Каспийского моря
Фото: Depositphotos

В субботу, 16 июля, российские агрессоры запустили по Украине шесть ракет из района Каспийского моря. Четыре из них сбили Воздушные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

– Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555). Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования Восток на Запорожье и Днепропетровщине, – говорится в заявлении.

Как уточняется, оставшиеся две попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области, информация о пострадавших еще уточняется.

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