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ЗСУ збили чотири ракети, запущені Росією по Україні з Каспійського моря

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ЗСУ збили чотири ракети, запущені Росією по Україні з Каспійського моря
Фото: Depositphotos

У суботу, 16 липня, російські агресори запустили по Україні шість ракет із району Каспійського моря. Чотири із них збили Повітряні сили України.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

– Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару Україною з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555). Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування Схід на Запоріжжі та Дніпропетровщині, – йдеться у заяві.

Як уточнюється, дві потрапили в сільськогосподарське підприємство в Черкаській області, інформацію про постраждалих ще уточнюють.

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