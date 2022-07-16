В Черкасские области слышны взрывы — в небо поднимается дым
В Черкасские области сообщают о взрывах в субботу, 16 июля. Информация уточняется.
Предварительно был прилет двух ракет. Место пишут, что взрывы произошли в Чигиринском районе. Но официальной информации еще нет.
До этого почти на всей территории Украины, кроме временно оккупированных АР Крым и Херсонской области, была объявлена воздушная тревога.
В СМИ сообщалось, что произошел запуск ракет из Каспийского моря.
Глава сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк призвала не распространять фото и видео взрывов.
— Официальная информация будет позже силовых структур. Не шерьте непроверенные источники! Лучше уделите время тому, чтобы позаботиться о своей безопасности и безопасности родных, — подчеркнула она.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.