Июль, 16 в 17:13

В Черкасские области сообщают о взрывах в субботу, 16 июля. Информация уточняется.

Предварительно был прилет двух ракет. Место пишут, что взрывы произошли в Чигиринском районе. Но официальной информации еще нет.

До этого почти на всей территории Украины, кроме временно оккупированных АР Крым и Херсонской области, была объявлена воздушная тревога.

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В СМИ сообщалось, что произошел запуск ракет из Каспийского моря.

Глава сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк призвала не распространять фото и видео взрывов.

— Официальная информация будет позже силовых структур. Не шерьте непроверенные источники! Лучше уделите время тому, чтобы позаботиться о своей безопасности и безопасности родных, — подчеркнула она.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

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