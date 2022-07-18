РФ переміщує кораблі з Севастополя та вивозить захопленну продукцію з Запорізької та Донецької областях – Братчук

Липень, 17 в 21:55

Командування Росії передислокувало значну кількість військових кораблів із окупованого Севастополя до Новоросійська.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на отриману від ВМС інформацію.

– За інформацією ВМС ЗСУ, ворогом передислоковано значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська та триває контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запорізькій областях, – повідомив Сергій Братчук.

Також він додав, що несення бойової служби кораблями Росії здійснювалося у ракетно-безпечних районах у зоні прикриття берегових систем ППО максимально наближених до узбережжя.

Зараз дивляться

Джерело: Сергій Братчук

Фото: Depositphotos