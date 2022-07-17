РФ угрожает депортацией проукраински настроенным жителям Мелитополя – Федоров

Июль, 17 в 18:43

Российский оккупационный режим в Мелитополе собирается депортировать жителей, которые поддерживают Украину, говорят по-украински или имеют хотя бы украинское, сообщил в эфире телемарафона мэр города Иван Федоров.

По его словам, для этого оккупанты собирают данные о проукраински настроенных гражданах.

– Из наших домов нас хотят депортировать за то, что мы украинцы. Надеюсь, что это будет в сторону Украины. Так мы сможем поддержать своих граждан. Но пройти через блокпосты к неоккупированной территории достаточно сложно. Сегодня у нас шквал звонков, потому что очередь, снова более 500 человек стоит на Васильевке. Рашисты снова не выпускают людей, – подчеркнул Федоров.

Однако пока неизвестно, куда именно оккупанты планируют депортировать людей.

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Мэр Мелитополя также сообщил, что россияне начали подготовку к псевдореферендуму. Для этого собирают данные очень странным способом – полностью перекрывают какой-то микрорайон и заходят в каждую квартиру с опросным письмом.

— Спрашивают, сколько вас здесь живет, кто родственники, какое имущество имеете, какие машины имеете, как относитесь к рашистам, как относитесь к Украине, — уточнил он.

Ранее в ГУР Минобороны заявили, что Россия 11 сентября готовит проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожских областях.

Фото: Іван Федоров