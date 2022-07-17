РФ погрожує депортацією проукрїнськи налаштованим жителям Мелітополя – Федоров

Липень, 17 в 18:43

Російський окупаційний режим у Мелітополі збирається депортувати жителів, які підримують Україну, говорять українською або мають хоча б щось укранське, повідомив в ефірі телемарафону мер міста Іван Федоров.

За його словами, для цього окупанти збирають дані про проукраїнськи налаштованих громадян.

– З наших домівок нас хочуть депортувати за те, що ми українці. Сподіваюсь, що це буде в бік України. Так ми зможемо підтримати своїх громадян. Але пройти через блокпости до неокупованої території досить складно. Сьогодні у нас шквал дзвінків, тому що черга, знову більш ніж 500 людей стоїть на Василівці. Рашисти знову не випускають людей, – наголосив Федоров.

Проте наразі невідомо, куди саме окупанти планують депортувати людей.

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Мер Мелітополя також повідомив, що росіяни почали підготовку до псевдореферендуму. Для цього збирають дані у дуже дивний спосіб – повністю перекривають якийсь мікрорайон і заходять до кожної квартири з опитувальним листом.

– Запитують, скільки вас тут живе, хто родичі, яке майно маєте, які автівки маєте, як відноситесь до рашистів, як відноситесь до України, – уточнив він.

Раніше в ГУР Міноборони заявили, що РФ готується 11 вересня провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях.

Фото: Іван Федоров