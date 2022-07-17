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Факты / Украина

ВСУ уничтожили 160 оккупантов и семь танков: потери РФ на 17 июля

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 160 российских захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

В общей сложности с начала полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 38 300. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, украинские военные 16 июля уничтожили еще семь вражеских танков, пять боевых бронированных машин, одну ПВО и одну РСЗО.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

  • танки – 1 684 (+7);
  • боевые бронированные машины – 3 879 (+5);
  • артиллерийские системы – 846;
  • РСЗО – 248 (+1);
  • средства ПВО – 110 (+1);
  • самолеты – 220;
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);
  • крылатые ракеты – 166 (+4);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 746 (+11);
  • специальная техника – 68.

В Генштабе отметили, что окончательное количество утраченной техники и военных в РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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