ВСУ уничтожили 160 оккупантов и семь танков: потери РФ на 17 июля
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 160 российских захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
В общей сложности с начала полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 38 300. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, украинские военные 16 июля уничтожили еще семь вражеских танков, пять боевых бронированных машин, одну ПВО и одну РСЗО.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 684 (+7);
- боевые бронированные машины – 3 879 (+5);
- артиллерийские системы – 846;
- РСЗО – 248 (+1);
- средства ПВО – 110 (+1);
- самолеты – 220;
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);
- крылатые ракеты – 166 (+4);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 746 (+11);
- специальная техника – 68.
В Генштабе отметили, что окончательное количество утраченной техники и военных в РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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