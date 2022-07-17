Июль, 17 в 9:48

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 160 российских захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

В общей сложности с начала полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 38 300. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, украинские военные 16 июля уничтожили еще семь вражеских танков, пять боевых бронированных машин, одну ПВО и одну РСЗО.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

танки – 1 684 (+7);

боевые бронированные машины – 3 879 (+5);

артиллерийские системы – 846;

РСЗО – 248 (+1);

средства ПВО – 110 (+1);

самолеты – 220;

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);

крылатые ракеты – 166 (+4);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 746 (+11);

специальная техника – 68.

В Генштабе отметили, что окончательное количество утраченной техники и военных в РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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